ورشة نظمها مكتب الرفيق رائد فهمي شارك فيها قضاة وقانونيون وناشطون مهتمون

إقرار قانون المحكمة الاتحادية بدون تدقيق ومراجعة شاملة يجعل منها أداة سياسية

نظم مكتب النائب عن تحالف سائرون، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، الرفيق رائد فهمي، الاحد الماضي (2 حزيران) في مقر جمعية الامل العراقية في بغداد، ورشة لمناقشة مسودة قانون المحكمة الاتحادية الذي عرض للقراءة الاولى في مجلس النواب، في نيسان الماضي، وبحضور قضاة ومحامين واساتذة قانون وحقوقيين وعدد من المهتمين.

واعتبر عدد من الشخصيات القانونية تشريع قانون المحكمة الاتحادية بدون تدقيق ومراجعة شاملة سيجعل من المحكمة الاتحادية اداة سياسية بيد عدد من الاحزاب التي تريد العودة الى مربع الطائفية.

وشدد الحاضرون على امكانية تشكيل مجلس مفوضية لخبراء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون لمناقشة وتحليل ودراسة القضايا التي تشكل خلافاً، مبينين ان الدستور لم يحدد بصورة قاطعة ضرورة ان يكون الخبراء ضمن قوام المحكمة الاتحادية.

وأكد المشاركون على اهمية وضع ضوابط لاختيار الخبراء وابعاد الجهات التنفيذية عن ذلك عبر استشارة نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية، مشددين على ضرورة وضع مواصفات خاصة لاختيارهم، رافضين اختيار اعضاء المفوضية من قبل الرئاسات الاربعة، وإمكانية ذلك عن طريق مجلس القضاء فقط.

واشارت الورشة الى خلو القانون من الامور الفنية التي يجب ان تثبت مثل آليات الترافع وتفسير النص الدستوري ومن هو صاحب المصلحة في ذلك وطرح رأي بشأن اهمية ان يكون من اصحاب المصلحة؛ الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العراقية.

وبين المشاركون ان القانون بصيغته الحالية سيعيد البلد الى الوراء اذ كرس عدد من مواده العودة الى مربع الطائفية وكذلك يمكن استغلاله من قبل جهات متنفذة.

وجرى التأكيد على أن تكون مواد قانون المحكمة الاتحادية باتجاه يعزز الوحدة الوطنية والمواطنة وعدم التمييز بين العراقيين تحت اي عنوان.

وثبت الحاضرون مجموعة من الملاحظات التي ستقدم في مذكرة الى اللجنة القانونية النيابية والكتل السياسية المختلفة.