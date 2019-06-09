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وفاة فتاة وشقيقها غرقا في مشروع ماء طوزخورماتو

تعرضت فتاة للغرق، بعد ظهر السبت، بعد محاولتها السباحة في مشروع ماء طوزخورماتو في محافظة صلاح ، وعند محاولتها شقيقها الصغير انقاذها لقي هو الاخر حتفه غرقا.

وقال مصدر مطلع ان فتاة في الرابعة عشر من عمر حاولت السباحة في مشروع ماء طوزخورماتو وغاصت في عمق الماء لم تستطع الخروج وتعرضت للغرق، مضيفا انه عندما حاول شقيقها البالغ من العمر عشر سنوات انقاذها لقي هو الاخر مصرعه غرقا.

وطوزخورماتو تعد من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ويعيش فيها خليط سكاني من الكورد والتركمان والعرب، وتشهد اوضاعا امنية غير مستقرة منذ احداث 16 تشرين الاول 2017 وسيطرة الجيش العراقي والحشد الشعبي عليها.

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