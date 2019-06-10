أحكام بالسجن بحق مدانين بالمتاجرة بالمخدرات

بغداد/ إعلام القضاء

اصدرت المحاكم في بغداد الرصافة ومحافظة واسط أحكاما بالسجن والغرامة المالية بحق عدد من المتاجرين بالمواد المخدرة .

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته كيلوغرامين اثنين من مادة الكريستال المخدرة”.

وأشار البيان إلى أن “المدان اعترف بجلب مادة الكريستال من محافظة السليمانية لبيعها في بغداد والمحافظات الأخرى”.

وأكد البيان أن “محكمة جنايات واسط أصدرت ثلاثة أحكام مختلفة بالسجن بحق ثلاثة مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة”، لافتاً الى ان “اثنين من المدانين تلقيا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات فيما تلقى مدان آخر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات”.

مبيناً أن “الإحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.