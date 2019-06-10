ادارة الموصل تطالب رسميا بعودة البيشمركة لحفظ امن محيطها

طالبت ادارة محافظة نينوى بشكل رسمي بعودة قوات البيشمركة الى الموصل، فيما اكد مسؤول في المحافظة انهم طالبوا ان تكون حماية مركز المدينة بيد الشرطة المحلية وان تناط مهمة حماية محيطها الى قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وقال نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انه اذا لم تستقر الاوضاع في الموصل من الناحية الامنية لن تنجح اية خطة، لان تحركات “داعش” قد زادت في الموصل وبسبب نقص القوات الامنية والعسكرية في مركز المدينة الى مناطق سنجار والحدود السورية وقام التنظيم الارهابي بزيادة تحركاته وهو آخذ بالتمدد.

واضاف روزبياني “طالبنا ان تناط مهمة حماية الاوضاع الامنية داخل مدينة الموصل الى الشرطة المحلية فيما تكون حماية المناطق المحيطة بها بالتنسيق بين اقليم كوردستان وبغداد ويتم تشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان”.

وفيما يخص ان ادارة الموصل قد طالبت رسميا بعودة البيشمركة الى الموصل، اشار سيروان روزبياني الى انه “نعم، ان تعود البيشمركة الى المناطق الكوردستانية في محيط الموصل وتسلم اليها ملف حماية المنطقة”.