اعتقال تجار مخدرات بالسليمانية بحوزتهم 7 ملايين مادة

اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال اربعة من تجار المواد المخدرة بحوزتهم نحو سبعة ملايين حبة وابرة مواد مخدرة ممنوعة التداول الا في الاوساط الطبية والصحية.

وجاء في بيان للمديرية، ان قواتها تمكنت ليلة 7 / 6 / 2019 في كمين نصبته في معبر باني مقان بالقرب من بلدة جمجمال من الاستيلاء على سيارة تحمل كمية كبيرة من الحبوب والابر المخدرة.

واضاف البيان ان اربعة اشخاص اعتقلوا بتهمة الاتجار بتلك المواد كانوا يحاولون نقل تلك المواد من السليمانية الى بغداد.

واوضح البيان مجموع تلك الحبوب والمواد المصادرة تتضمن الانواع الاتية :

لوراز بام/loraze pam، بوکساکیم/poxakim، لورازبام2/ 1mg\lorazepam، کونکر ملغم/concor ، زیادیک/zeeadic، فوس ماکس/fosmax، توربوهولرturbuhaler، لورازپام۱/lorazepam.

وبحسب البيان فان جميع تلك المواد قد تمت مصادرتها وان الاشخاص الاربعة قد تم اعتقالهم وفقا للمادة 14 مكافحة المواد المخدرة وهم محتجزون باوامر قضائية، لافتا الى ان التحقيقات مستمرة في القضية.