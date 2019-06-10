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الاخوان تهدد مصطفى راشد بنشر فيديو جنسى بعد وصفه الحجاب بانه ليس فريضة اسلامية

بيان صحفى

اعرب المجلس السياسى للمعارضة المصرية من جنيف عن تضامنه مع الشيخ مصطفى راشد بعد تلقيه تهديدات من جانب التنظيم الدولى للاخوان وجهات قطرية بعمل فيديو جنسى مفبرك له وبثه عبر الانترنت وذلك يتعرض لتهديدات من طرف جهات تابعة للتنظيم الدولى للاخوان

وقال زيدان القنائى الناطق الرسمى لمجلس المعارضة المصرية ان الشيخ مصطفى يتعرض لحملة منظمة يشنها الاخوان لتشويه سمعته بمساعدة اخوانى بمصر زعم انه ضابط ينتمى لجهة سيادية داخل مصر اتصل براشد وابلغه بتهديدات بنشر فيديو مزيف له اذا لم يبلغ بمعلومات عن الاتحاد العالمى لعلماء الاسلا م من اجل السلام الذى دشنه العلمانيين فى مواجهة التنظيم الدولى للاخوان داخل اوروبا

وفى محاولة تشويه سمعته وابتزازه بشريط فيديو جنسي مفبرك قال راشد انه يتعرض لتهديدات من طرف جهات تابعة للإخوان خاصة بعد انتقاده للحجاب ووصفه الحجاب بانه ليس فريضة وهو ما يمكن أن يدفع الاخوان لمهاجمته

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