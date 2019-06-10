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الدخيلي يوعز للموارد المائية بتنفيذ حملة خدمية لكري نهر سيد دخيل

المكتب الإعلامي

أوعز النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي لمديرية الموارد المائية للقيام بحملة خدمية كبيرة لكري نهر سيد الدخيل وتوسعة مجرى النهر لتسهيل وصول المياه الى المواطنين في القضاء .

وقال الدخيلي ” ان المحافظة أوعزت اليوم لمديرية الموارد المائية لكري مجرى نهر سيد الدخيل بعد مطالبة اهالي سكنة القضاء الى رئاسة اللجنة الزراعية العليا في ذي قار “.

وبين ” ان النهر يعاني حالياً من وجود نبات الشنبلان والقصب فضلاً عن بعض العوالق الأخرى التي عرقلت مجرى المياه بصورة طبيعية ، لافتاً الى مديرية الموادر المائية باشرت بنقل الآليات والمعدات الى قضاء سيد دخيل للقيام بتنفيذ التوسعة “.

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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