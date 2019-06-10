الكشف عن عدد الحرائق في العراق خلال شهر واحد

كشفت مديرية الدفاع المدني، يوم الاحد، عن اعداد وسبب نشوب الحرائق في العراق للمدة من الثامن من ايار ولغاية الثامن من حزيران الجاري.

وقالت المديرية في بيان ان حوادث حرق المحاصيل الزراعية بلغت ٢٧٢ حادثا، منها ٧٤ حادث عطب اسلاك كهربائية، و٣٥ حادثا متعمدا، و٢٥ حادث شرارة نار من الحاصودة، و٢٢ حادث عقب سيكارة، و٣٢ حادث مصدر نار خارجي، و٨٤ حادثا يحدد من قبل الادلة الجنائية.

واوضحت “بلغت عدد المساحات المحترقة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا ٣٧٠٨٦ دونماً، فيما بلغت عدد المساحات المنقذة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا ٩٩٢٣٤٤ دونماً”.