المعهد القضائي يفتتح دورة قانونية لتطوير قدرات الموظفين

بغداد/ إعلام القضاء

افتتح المعهد القضائي احد تشكيلات مجلس القضاء الأعلى دورة تدريبية استهدف فيها ملاكات وظيفية لعدد من دوائر الدولة لغرض الترفيع وتطوير قدراتهم القانونية.

وقالت مدير عام المعهد القضائي نهلة حمادي ان “المعهد افتتح دورة تدريبية وتطويرية خاصة لعدد من الملاكات الوظيفية بهدف تطوير مهاراتهم القانونية وتستمر الدورة لغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي”.

واشارت حمادي إلى أن “الاساتذة المحاضرين في الدورة هم قضاة متخصصون”، لافتة أن “الدورة اشتملت على اربعة مناهج اهمها مهارات التحقيق الاداري والعقوبات الانضباطية اضافة الى الجرائم المتعلقة بالوظيفة”.

واضافت مدير عام المعهد ان “الدورات المقامة في المعهد القضائي تأتي بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى برفع المستوى المهني لكافة الملاكات الوظيفية وهي واحدة من سلسلة الدورات المشار اليها في دليل دورات المعهد القضائي”.