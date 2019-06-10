النجيفي: المجرمون المتسببون بسقوط الموصل متنفذون في الدولة

انتقد رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، يوم الاحد، عدم محاسبة الحكومة لـ”المتسببين بسقوط مدينة الموصل”.

وقال النجيفي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “خمس سنوات مضت على سقوط الموصل وتكشفت أسبابها ونتائجها الكارثية ولازال المجرمون الذين خططوا لها نافذين في الدولة ولم يحاسبوا على جريمتهم”.

واضاف النجيفي “لازالت الموصل يطويها الاهمال واستمرار الظلم والاستهتار بمكانتها وثوابتها” ، مشددا على انه “لابد من موقف شعبي رافض وحراك سياسي ناضج لأهلها لتجاوز المأساة”.

يذكر ان التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية عراقية بشأن كشف المتسببين بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في حزيران 2014 انتهى الى تحميل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 مسؤولا مسؤولية سقوط المدينة.