زعماء و قطعانهم !!!!!!!!

زَعَمَ يَزعَمُ فهو زعيم، هذا هو الجذر اللغوي للزعيم و الزعامه و رغم إن الشائع في أستخدام الفعل زعم يفيد التشكيك في صدق القول و القائل، و صفة ” المزعوم ” تفيد التصغير و التهكم و التقليل من شأن الموصوف، إلا إنه يبدو إن طفره ” جينيه ” لغويه حصلت لتقلب المعنى و تعطي الزعيم ” المزعوم ” هاله من القداسه أين منها قداسة الأولياء الصالحين.

في هذا الزمن الأغبر البائس التعس الرديء تتناسب قداسة الزعيم و قوته و سطوته تناسباً طردياً مع درجة أستحمار و هوان و ذل أتباعه فكلما أزدادوا أستحماراً و ذلً و هوانً أزداد الزعيم قداسةً و قوةً و سطوةً و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

عامر الجبوري