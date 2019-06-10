سيدات الأرجنتين تفرضن التعادل بدون أهداف على اليابان

بدأت اليابان سعيها لبلوغ ثالث نهائي لكأس العالم للسيدات لكرة القدم على التوالي بتعادل محبط بدون أهداف أمام الأرجنتين المتواضعة اليوم الاثنين في باريس.

واستحوذ فريق المدربة أساكو تاكاكورا على الكرة بنسبة الثلثين تقريبا في الشوط الأول لكنه عانى لإيجاد طريقة لتجاوز قلبي دفاع الأرجنتين أجوستينا باروسو وألدانا كوميتي.

وجاءت الفرصة الوحيدة الخطيرة لليابان عقب الاستراحة عندما أطلقت المهاجمة كومي يوكوياما تسديدة بعيدة المدى لكن الحارسة الأرجنتينية فانينا كوريا تصدت لها قبل أن تتابعها يوكي سوجاساوا وتطيح بها أعلى العارضة.

وتجنب فريق المدرب كارلوس بوريلو الخسارة لأول مرة في كأس العالم حيث خسرت الأرجنتين مبارياتها الست السابقة في البطولة.

وبدا أداء اليابان، المتوجة بلقب كأس العالم 2011 عقب فوزها على الولايات المتحدة في النهائي، باهتا هجوميا بثلاث محاولات فقط على المرمى.

وأقيمت المباراة الأخرى في المجموعة الرابعة يوم الأحد حيث تغلبت إنجلترا 2-1 على اسكتلندا في نيس لتتصدر المجموعة.