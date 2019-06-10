Posted on by

شخصيات رسمية بارزة تحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لكوردستان

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن شخصيات رسمية بارزة ستحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لاقليم كوردستان.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن المصدر قوله ان وفدا من الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحضر مراسم اداء اليمين القانوني لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بناء على دعوة رسمية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

واضاف ان رئيس الجمهورية برهم صالح ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وبافل طالباني سيشاركون في المراسم التي تقام على قاعة سعد عبدالله في مدينة اربيل.

ولفت الى ان شخصيات بارزة من الحكومة الاتحادية، اضافة الى سفراء وقنصليات سيحضرون المراسم.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close