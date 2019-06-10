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عالية نصيف تنتقد بشدة الإساءة الصادرة من سلام سميسم الى البرلمانيات العراقيات

انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة الإساءة الصادرة من سلام سميسم بحق البرلمانيات العراقيات، مبدية استغرابها من قيامها بنشر تغريدة تتضمن هذا الكلام المسيء للمرأة العراقية .

وقالت في بيان اليوم :” صدمنا بالتغريدة التي نشرتها الباحثة الاقتصادية والناشطة المدنية سلام سميسم والتي قالت فيها بأن النائبة السويدية عبير السهلاني لو كانت نائبة في العراق لاضطرت لشراء مقعد برلماني ولفعلت كذا وكذا، فهل سمح لها ضميرها ان تنشر هذا الكلام في مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل هي حقاً مقتنعة بهذا الكلام ام انها نشرته دون وعي او تفكير؟ “.

وأضافت نصيف :” لو كان هذا الكلام صادراً عن شخص جاهل لما اكترثنا للموضوع، لكن هذه السيدة التي يفترض أنها ناشطة مدنية بدلاً من أن تفتخر بوجود المرأة العراقية في مجلس النواب تتهم النائبات بشراء المقاعد النيابية وبأشياء تفتقر للخلق الكريم “.

وتابعت :” نحن لاننتظر اعتذاراً منها ولا نرد عليها بالمثل، كما انني شخصياً لن أقاضيها، لكننا نأسف لمثل هكذا أسلوب لايليق بها، ونأمل ان تراجع نفسها كثيراً فقد أساءت لنفسها كامرأة عراقية، وإذا كانت تريد ان تنتقد أية جهة فالافضل لها ان تنتقد بموضوعية وتترفع عن الإساءة لممثلي الشعب المنتخبين “.

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