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في حدث نادر.. الصدريون ودولة القانون ينضمان سوية لاستجواب محافظ

اتفقت كتلة الاحرار وكتلة دولة القانون في مجلس محافظة ذي قار على استجواب المحافظ يحيى الناصري.
وقال حسن الوائلي رئيس كتلة دولة القانون ان كتلة الاحرار في المجلس تلتحق رسميا لاستجواب المحافظ يحيى الناصري، وهناك حراك من الجبهة المستجوبة لأنضمام كتلة الفضيلة الى الاستجواب.
واضاف ان موعد الجلسة الثانية للأستجواب سيكون غدا الاثنين.
وسبق ان قدم عضو مجلس محافظة ذي قار حسين سند 26 سؤالاً في لائحة استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري تتعلق بشبه شبهات فساد وهدر المال العام وسوء استخدام السلطة.

وبحسب مصدر مطلع فان الكتل المنضوية والموقعين لأقالة واستجواب يحيى الناصري:
١- دولة القانون ( ٦ ) اعضاء
٢- كتلة الاحرار ( ٦ ) اعضاء
٣- المجلس الاعلى (٢) اعضاء
٤- جزء من كتلة الحكمة (٣) اعضاء
٥- جزء من كتلة الفضيلة ( ٢ )
٦- الشيوعيون ( شهيد الغالبي )
المتبقي الذي لم يوقع
١- رئيس كتلة الفضيلة ومعه (٢) اعضاء
٢- رئيس كتلة الحكمة ومعه (٣) اعضاء
٣- الدعوة تنظيم العراق عضو واحد
٤- مستقلين في المجلس ( ٢)
٥- كتلة التضامن التابعة ليحيى الناصري ( ٢ )
٦- رئيس المجلس وعذره لأنه رئيس وسيكون حكم القضية

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