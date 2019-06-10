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مسرور بارزاني: سنبقى كما كنا في دعم وعون نيجيرفان بارزاني

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أعرب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان والمرشح لرئاسة حكومة الإقليم الجديدة، مسرور بارزاني، عن تهانيه لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة تسنمه مهام منصبه، مؤكداً استمرار دعمه وعونه له كما كان دائماً.

وقال القيادي الكوردي الشاب في رسالة التهنئة: «أهنئ أخي العزيز نيجيرفان بارزاني بمناسبة تسنمه اليوم مهام منصبه كرئيس لإقليم كوردستان».

وأضاف «آمل أن يقوم بهذا الواجب المبارك على أكمل وجه، وأن نتمكن معاً، وتحت قيادة الرئيس بارزاني، من بناء كوردستان قوية، وأن نوحد الطاقات في سبيل مصلحة شعبنا ووطننا».

مختتماً بالقول: «سنبقى كما كنا في دعم وعون نيجيرفان بارزاني ونتمنى له النجاح».

Masrour Barzani

@masrour_barzani
وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان السابق ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، قد أدى اليوم الاثنين، اليمين كثاني رئيس لإقليم كوردستان بعد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في مراسم نُظمت بحضور رسمي عراقي وإقليمي ودولي واسع .
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