هل ستواصل الصين الرد على أميركا ؟بعد عقوبات القيود التي فرضتها واشنطن على شركة “هواوي” الصينية ،شركة فيسبوك لم تعد تسمح بتثبيت تطبيقتها على هواتف شركة “هواوي” أى تحرم هواتف هواوي من أشهر 3 تطبيقات تواصل اجتماعي

حاليا وبعد عزم الصين تقليص بعض صادرات التكنولوجيا إلى أميركا وفرض الضرائب

هل تستطيع الصين تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها؟ والأساسية!!!وحمايه نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي

هل ستتغلب أمريكا على الصين

بعد أن تطبق المكسيك؟ بشكل قوي اتفاقا جديدامع ترامب،وتبدأ المكسيك فى شراء “كميات كبيرة” من السلع الزراعية من المزارعين الأميركيين بعد أن تضرروا من الحرب التجارية مع الصين

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أمريكا تسعى لفرض هيمنتها على الدول بما يسمى الحروب التجاريه

ومما قاله الرئيس بوتين أفعال أمريكا محاولات لإجبار شركة التكنولوجيا الصينية هواوي على الخروج من السوق العالمية

كما أبلغ بوتين المنتدى الاقتصادي، الذي حضره الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة “تسعى لفرض سلطتها وهيمنتها القانونية في أنحاء العالم

ومما هو جدير بالذكر أن روسيا تمنح هواوي الصينية “قبلة” الحياة شركات

هانم داود