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عشق وصخر

حسام عبد الحسين

انزلي عليّ بأشد قسوة

أضربيني بعاطفة ممزقة

تمزق ذلك القلب المتمرد

وتقطع في ديجور الروح أسراراً

أرشقيني بسهام عينيك الساحرة

وبريق وجهك وخفقان صوتك

آه على ذاتي المعذبة

أكاد أعدم تعذيباً دون موت

بزمن خالد ما بين الولادة والقبر

لي عذري لأنجو من بحار هيامك

لكن قهر حبالك يكسو صدأ القدر

أنا وحدي وطن قاحل دون ألم

ومعك مدينة فاضلة تعزف

بخناجرها على رقيق جلدي

فالسكر لا يباري وطني

لاني أمارس حريتي في حلمي

وأفسر الحلم بالحلم

ومساحات الضعف في عشقي

هو قدري ارادك في قلبي

فانزلي عليّ بأشد قسوة

لأن في صغري لدي دمية

سرقها الغضب والجهل

وبقيت ألعب في الصخر.

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