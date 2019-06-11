البنتاغون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على F-35

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ اليوم، وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات F-35 في قاعدة بولاية أريزونا مع إنهاء مشاركة أنقرة في البرنامج.

ويخضع أربعة طيارين أتراك للتدريب حاليًا في قاعدة “لوك” بولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، كما يعمل هناك طياران تركيان إضافيان بصفة مدربين. وبالإضافة إلى هؤلاء الضباط الستة، هناك 20 عامل صيانة أتراك يتلقون التدريب في تلك القاعدة أيضا.

وكانت واشنطن قررت في السابع من الشهر الجاري عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك الذين كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على مقاتلات “إف-35”.

مسؤولين امريكيين طلبا عدم ذكر اسميهما، كانا قد صرحا بانهما لا يستبعدا إمكانية إلغاء القرار في حال غيرت تركيا موقفها من صفقة “إس-400” الدفاعية الجوية الروسية ، مضيفين أن القرار لا ينطبق إلا على الدفعات الجديدة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة الذين كان مقررا وصولهم إلى الولايات المتحدة.

وأشار المسؤولان إلى أنه لم يصدر بعد قرار رسمي بوقف تدريب الطيارين وطواقم الصيانة التركية المتواجدين حاليا في قاعدة “لوك” الجوية في أريزونا، مع أنه حسبما ذكرت “رويترز” الأسبوع الماضي، كانت مثل هذه الخطوة قيد الدراسة بجدية.

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، في نزاع علني منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة “إس-400” الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات “إف-35” التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” وتعتزم تركيا شراءها أيضا.