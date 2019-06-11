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الدايني يطالب بالقضاء على العصابات المسلحة التي تفرض “الاتاوات” بديالى

طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، بانهاء ظاهرة العصابات المسلحة التي تفرض “الاتاوات” على اهالي بعض المناطق بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للدايني ان “الاخير زار قيادة عمليات ديالى برفقة عدد من اعضاء المجلس”، موضحا “حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عودة النازحين ومستجدات الواقع الامني في عموم مناطق محافظة ديالى”.

وشدد الدايني بحسب البيان على”ضرورة انهاء ظاهرة (الاتاوات) التي تمارسها العصابات المسلحة في بعض مناطق محافظة ديالى”.

وكان رئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، زار في وقت سابق من الاثنين الماضي، قرية ابو كرمة، في محافظة ديالى.، والتقى بوجهاء القرية.

ورافق الغانمي ضباط كبار في وزارة الدفاع، في زيارته، التي استهلها بعقد سلسلة لقاءات موسعة مع القيادات الامنية.

وبحث خلال زيارته، ملفات امنية متعددة ابرزها الوضع في حوض الوقف وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي وانهاء خطر الخلايا النائمة.

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