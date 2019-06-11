الدفاع المدني: 5 أسباب وراء حرائق الحنطة والشعير

خسر الفلاحون أكثر من 37 ألف دونم خلال شهر واحد إثر الحرائق المفتعلة في حقول القمح والشعير في الوقت الذي كان العراق يقترب فيه من الاكتفاء الذاتي لهذين المحصولين.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، في إحصائية لها تلقت (المدى) نسخة منها، أمس، أن عدد حوادث الحرائق التي شهدتها البلاد، للفترة من (8 أيار— 8 حزيران) العام الجاري، بلغت 272 حادثاً.

وكشفت المديرية بالأرقام، أسباب حوادث الحرائق هذه وهي: 74 حادثاً بعطب أسلاك كهربائية، و35 حادثاً متعمداً، و25 حادثاً بشرارة نار من الحاصودة، و22 حادثاً بعقب سيجارة، و32 حادثاً بمصدر نار خارجي، و84 حادثاً تحدد من قبل الأدلة الجنائية.

وأفادت المديرية بأن عدد المساحات المحترقة من التاريخ أعلاه حتى يومنا هذا، بلغت (37086) دونماً. وبحسب الجدول الذي نشر إحصائية الحرائق خلال شهر، “تصدرت محافظة صلاح الدين المحافظات بنسبة اندلاع الحرائق فيها والتي بلغت 94 حريقاً تلتها نينوى بـ55 حريقاً وكركوك بـ51 حريقاً.” فيما شهدت العاصمة بغداد ستة حوادث حريق للمحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن “عدد المساحات التي أنقذت من النيران بلغت أكثر من 992 ألف دونم زراعي.”