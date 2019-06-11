العامري مهنّاً نيجيرفان بارزاني: عامل استقرار لكوردستان والعراق

أجرى هادي العامري، الأمين العام لمنظمة ‹بدر›، اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، هنّأه خلالها بتسنمه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وأعرب العامري خلال الاتصال، عن أمله في أن يكون تسنم نيجيرفان بارزاني منصب رئيس إقليم كوردستان عامل استقرار ومزيد من التقدم لإقليم كوردستان والعراق عموماً، وأن يحسن من التعاون والتنسيق بين أربيل وبغداد لحل المشاكل ومواجهة الإرهاب.

من جانبه، عبر رئيس إقليم كوردستان عن شكره للاتصال الهاتفي وتهنئة العامري، مؤكداً على المزيد من التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض.