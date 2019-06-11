العراق يوقف 21 شركة عن العمل في سوق الاوراق المالية

اوقفت هيئة الاوراق المالية في العراق يوم الثلاثاء 21 شركة عن العمل بسبب عدم التزامها بالتعليمات الصادرة.
وكانت مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لهذا اليوم الثلاثاء كالاتي:
بلغ عدد الاسهم المتداولة (3,357,598,185) سهم .
بلغت قيمة الاسهم (921,507,141 ) دينار .
اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (493.46) نقطة منخفضا بنسبة(0.67) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (496.81) نقطة.
4 ـ تداول اسهم (27) شركة من اصل (103) شركة مدرجة في السوق .
5- اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (21) شركة .
6ــ بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين (51) مليون سهم بقيمة بلغت (18,980) مليون دينار من خلال تنفيذ (8) صفقة على اسهم شركتين .
7ــ بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين (880) الف سهم بقيمة بلغت (6,961) مليون دينار من خلال تنفيذ (11) صفقة على اسهم شركة واحدة.