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القبض على متهم ابتز فتاة بعد أن حصل على هاتفها الشخصي في واسط

أعلنت مكافحة إجرام شرطة واسط، الاثنين (10 حزيران 2019)، القبض على متهم ابتز فتاة بعد أن حصل على هاتفها الشخصي “بطرق ملتوية”.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن منتسبيها “ألقوا القبض على متهم قام بطرق ملتوية بالحصول على جهاز موبايل فتاة ثم بدأ بابتزازها عن طريق الاتصال بها وتهديدها بنشر صورها الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية وعدة كارتات تعبئة (رصيد موبايل)”.

وأوضحت، أنه “بعد ذلك بدا يطلب مبالغ مالية اكبر إلا إنها قامت برفع شكوى ضده في مكافحة إجرام واسط وتم استدراجه والقبض عليه”.

أشارت الى أنه “سيتم عرضه إلى القضاء لينال جزائه العادل”. و

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