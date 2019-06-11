الوزير أبو النجا يلتقي وفدا من مبعدي كنيسة المهد في غزة

غزة- وحدة الإعلام بالمحافظة

أكد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة على ضرورة أن يكون هناك حل جذري لقضية مبعدي كنيسة المهد وذلك بعودتهم الى مسقط رأسهم في مدينة بيت لحم والتي أبعدوا عنها منذ العام 2002م.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مبعدي كنيسة المهد والذين يصل عددهم الى 26 مبعدا في قطاع غزة و13 مبعدا خارج الوطن.

وأوضح أبو النجا أنه تم معاقبة اخواننا مبعدي كنيسة المهد من جانب سلطات الاحتلال عدة مرات وذلك خلال حصارهم الجائر والطويل في الكنيسة ومن ثم ابعادهم الى قطاع غزة وخارج الوطن وعدم قدرتهم على اللقاء مع عائلاتهم وغيرها من المشاكل التي يعانونها.

من جانبه شكر الاخ حاتم حمود ممثل مبعدي كنيسة المهد الوزير أبو النجا على هذا اللقاء، مشيرا الى عدد من المشاكل التي تواجههم وأبرزها عدم وجود جهة مسؤولة عن ملفهم ومتابعة قضاياهم مما زاد من معاناتهم.

واجرى محافظ غزة خلال اللقاء اتصالا مع الوزير كامل حميد محافظ بيت لحم تم خلالها التأكيد على ضرورة حل الاشكاليات التي تواجه مبعدي كنيسة المهد وتبني قضاياهم كونهم من أبناء مدينة بيت لحم.

وتم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على استقبال الوزير كامل حميد تقريرا من مبعدي كنيسة المهد يوضحون فيه مجمل القضايا ليصار الى متابعتها مع الجهات المسئولة في القيادة الفلسطينية.