(بالوثيقة) أغلى عقد زواج في تاريخ العراق .. 8 ملايين دولار مهر مطلقة

كشفت وثيقة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، امس الإثنين، عقد قران على مهر قدره ثمانية مليارات دينار، (8 ملايين دولار).

وأظهرت الوثيقة ، عقد المحكمة قرانًا لزوجين على مهر بلغ 3 مليارات للمقدم ، وخمسة أخرى للمؤخر.

وأظهر العقد أن الزوج المولود 1984 عقد قرانه على مطلقة من مواليد 1986 ولديها طفلان، وكتب الزوج على نفسه تعهدًا بتربية ورعاية طفليها الاثنين.

ويعتبر هذا المهر مبالغًا فيه بشكل كبير في العراق ، حيث تتراوح المهور بين خمسة ملايين دينار ( 4 آلاف دولار) و10 ملايين ( 8 آلاف دولار).

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بتلك الواقعة النادرة، وتساءلوا عن سبب منحها هذا المهر المبالغ فيه.

وفيما اختلفت آراء المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أغلى عقد زواج في تاريخ العراق، أكد مدونون أن ارتفاع المهور يقذف الفتيات في متاهات العنوسة ، حيث أشارت إحصاءات حديثة مؤخراً إلى أن المرأة العراقية جاءت في المرتبة الثالثة عربيا من حيث العنوسة.

وحتى مارس/آذار الماضي كانت العروس رنا جميل قد سجلت صاحبة أعلى مهر في العراق والذي بلغ ملياري دينار عراقي (1.7 مليون دولار)، حيث وثق العقد في محكمة عراقية في محافظة كربلاء (جنوب).

وسربت حينها وثيقة الزواج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بشكل لافت.

وقوبلت قيمة المهر حينها باستهجان ورفض واسعين وسط المعلقين في مواقع التواصل، مشيرين إلى أن الوضع المادي لملايين الشباب لا يمكّنهم من دفع مهور عادية فكيف بهذا المبلغ الكبير جدا.