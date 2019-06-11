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برلمان كوردستان يصوت على تسمية مسرور بارزاني رئيسا لحكومة الاقليم

صوت برلمان اقليم كوردستان على ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة بالاقليم.
وجاءت الموافقة على ترشيح بارزاني بتصويت 87 برلمانيا من اصل 97 برلمانيا حضر جلسة اليوم، ومن ضمن المصوتين برلمانيو الاتحاد الوطني الكوردستاني.
ودعت رئيسة البرلمان المؤقت فالا فريد، رئيس اقليم كوردستان الجديد الى تكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة.
وبعد تكليف رئيس اقليم كوردستان، سيكون امام مسرور بارزاني مدة شهر واحد لتشكيل الحكومة الجديدة.

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