تعزية لعائلة النصيرسلمان بوفاة والدة زوجته ,

تعزية
رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين في هولندا تعزي لعائلة النصيرسلمان بوفاة والدة زوجته , لروحها السلام الابدي ولأهلها الصبر والسلوان
ل/فرع رابطة الأنصار الشيوعيين في هولندا
تعزية
رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين في هولندا تعزي لعائلة النصيرسلمان بوفاة والدة زوجته , لروحها السلام الابدي ولأهلها الصبر والسلوان
ل/فرع رابطة الأنصار الشيوعيين في هولندا
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