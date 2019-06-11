دعوة لحفل تضامني مع الحزب الشيوعي العراقي

إلى أبناء الجالية العراقية في ستوكهولم المحترمين

تدعوكم تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في العاصمة السويدية ستوكهولم

إلى الحضور والمشاركة في حفلها التضامني مع الحزب الشيوعي العراقي الذي تعرضت بعض مقاره إلى أعتداءات سافرة من لدن عصابات متخلفة منفلته لا تؤمن بالديمقراطية، مستخدمة السلاح والقوة دون مبرر.

أهلا بكم جميعا يوم الأربعاء الموافق 19 حزيران الجاري

الساعة السادسة مساء

وذلك في مقر التيار الديمقراطي العراقي في شارهولمن

Äspholms vägen 15

العراق يستحق الأفضل

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي

—

مع أطيب وأرق الأمنيات

محمد الكحط/ أبو هيلين

WITH PLEASURE

MOHAMMED KAHD OBAID ALRUBAIY

ABO HELIN

SWEDEN

هاتف ثابت 0046859089824

0046700240024 موبايل