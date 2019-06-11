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دعوة لحفل تضامني مع الحزب الشيوعي العراقي

إلى أبناء الجالية العراقية في ستوكهولم المحترمين

تدعوكم تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في العاصمة السويدية ستوكهولم

إلى الحضور والمشاركة في حفلها التضامني مع الحزب الشيوعي العراقي الذي تعرضت بعض مقاره إلى أعتداءات سافرة من لدن عصابات متخلفة منفلته لا تؤمن بالديمقراطية، مستخدمة السلاح والقوة دون مبرر.

أهلا بكم جميعا يوم الأربعاء الموافق 19 حزيران الجاري

الساعة السادسة مساء

وذلك في مقر التيار الديمقراطي العراقي في شارهولمن

Äspholms vägen 15

العراق يستحق الأفضل

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي


مع أطيب وأرق الأمنيات
محمد الكحط/ أبو هيلين

WITH PLEASURE
MOHAMMED KAHD OBAID ALRUBAIY
ABO HELIN
SWEDEN
هاتف ثابت 0046859089824

0046700240024 موبايل

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