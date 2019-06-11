شيريهان تفاجىء نادين نجيم وهذه الأخيرة تصرّح: لا أصدق

فوجئت الفنانة نادين نجيم، بتغريدة من الفنانة شيريهان، عبرت من خلالها عن إعجابها بها وبأدائها وبالدور الذي لعبته في مسلسل “خمسة ونص” الذي عُرِض في شهر رمضان الفائت.

وكتبت شيريهان في تغريدتها “أنتِ جميلة على جميع المستويات روحاً وشكلاً وعقلاً وأداءً”.

وردت نادين نجيم على تغريدة شيرهان، غير مصدقة أنها خصتها بتغريدة وقالت ” لا أُصَدِّق ذلك. يا إلهي، مثلي الأعلى والوحيد شيريهان تقول عني هذا الكلام. أحبك جداً. الله يحميك حبيبة قلبي”.

وكانت نادين نجيم قد أبدت إعجابها بالفنانة شيريهان خلال مقابلة أجرتها معها بوسي شلبي وعرضت في العيد.