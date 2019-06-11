عبد المهدي يتحدث عن دور عراقي لانهاء التوتر في المنطقة

اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، ضرورة انهاء التوتر الحاصل في المنطقة.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي “نحاول ممارسنا دورنا لانهاء التوتر في المنطقة”.

وبخصوص الحرائق في الاراضي الزراعية في العراق، أوضح عبد المهدي انه “تم تسجيل 273 حريقا طال ما يقارب 40 الف دونم من المحاصيل الزراعية”.

وتابع ان “الحرائق حالة طبيعية في كل دول العالم ويجب عدم تضخيم الحدث”.

اما بخصوص ملف الطاقة الكهربائية، فاشار عبد المهدي الى ان “العراق وصل الى انتاج 18 الف ميغاواط من الطاقة”، عادا ذلك “انجازا كبيرا”، حسب قوله.