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على هامش ذكرى سقوط الموصل : مآسي العراق المتكررة والفاعل معذور و مدلل !!

بقلم مهدي قاسم

أحد أسباب مآسي وكوارث العراق تجسد دوما في عدم محاسبة
المسؤولين المتورطين في كل حقبة من حقب العراق السياسية المتوالية بكل دموية و خراب ، منذ انقلاب شباط الدموي و الأسود فصاعدا و حتى الآن ، إنما جرت دوما عملية غض النظر عن تلك الجرائم و الأعمال الدموية أو ممن تسببوا بمعاناة العراقيين بذريعة فتح صفحة جديدة ومن
ثم الهرولة إلى الأمام لتتكرر المآسي والمحن واحدة تلو أخرى حتى هذه اللحظة ..

و تأتي كارثة سقوط الموصل و مناطق أخرى بيد عصابات داعش
، من خلال نسج و ترتيب أكبر مؤامرة في عصرنا الحديث أشترك فيها مسؤولون كبار على رأس السلطة و الجيش و الأجهزة الأمنية العراقية ، فضلا عن بعض حكومات دول الجوار و ربما البعاد أيضا ، نقول تأتي هذه الكارثة هي الأخرى دون كشف الحقائق مفصلة وكاملة ودور كل متورط فيها
سواء كان مسؤولا ” سياديا ” كبيرا أو أصغر ضابط أم سياسي متنفذ ، بينما هذه الجريمة التاريخية الكبرى تعد من أخطر الجرائم فظاعة وشناعة لما تسببتها من سقوط مئات آلاف من الضحايا و الجرحى و المفقودين إلى جانب معاناة الملايين من المهجرين و النازحين ، فضلا عن دمار
مدن و بلدات عديدة ببناها التحتية و كذلك عشرات آلاف من منازل المواطنين المدمرة أو الخرِبة..

هذا دون نذكر مجزرة سبايكر و بادوش أو الصقلاوية ..

فكيف يمكن بعد كل هذه الكارثة المريعة و الخراب الشاسع
و الشاخص حتى الآن دون أن يُدان مسؤول ” سيادي واحد و يقبع خلف الزنزانة أو غيره من المتورطين أو الضالعين في عملية سقوط الموصل ؟..

فأين هو أبسط شروط ومستلزمات العدل و العدالة بينما دماء
الضحايا لا زالت تفوح رائحتها من تضاريس الأرض العراق صارخة و مستغيثة و طالبة بحقها المغبون ؟! ..

بينما العدالة الحقة هي مرآة عاكسة للقيم السماوية و الأرضية
ومن خلالها يكتسب كل شيء صدقه و أصالته بل ومصداقته اليقنية أيضا ، و هذا يعني إذا انعدمت العدالة فلا معنى لهذه القيم لأنها هي الأخرى تفقد مصداقيتها و أصالتها أيضا ..

بغض النظر عن كل من يحاول أن ينظر إلى هذه الكارثة من منظور
طائفي ضيق لكي لا يرى غير خصومه الطائفيين سبابا في حدوث هذه الكارثة التاريخية و الشنيعة بينما الضالعين في حدوث هه الكارثة كانوا من معظم المكوّنات و الطوائف العراقية سيما منها ” السنية و الشيعية و الكوردية ” نقصد رموزها المتنفذة ضمن الطبقة السياسية المتسلطة
!..

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