في هولندا حفلا ً استذكاريا ً تقديم اوبريت ( بيادر خير ) ،

وفاءا ً للفنانين الذين اسهموا بتضحياتهم ونضالهم في تقديم اوبريت ( بيادر خير ) ، تقيم مؤسسة البصري للموسيقى والثقافة بضيافة البيت العراقي في هولندا حفلا ً استذكاريا ً بمناسبة مرور 50 عاما ً على تقديم الأوبريت .

د.حميد البصري

تجدون طياً الاعلان عن الأمسية وتفاصيل الحفل :

بضيافة البيت العراقي في دنهاخ \ لاهاي وبتنظيم من مؤسسة البصري تنعقد احتفالية خمسينية أول أوبريت غنائي مدروس بتقنيات بنائه ومنجزه الأدائي عراقياً. وبمساهمة عدد من المؤسسات الثقافية يجري تكريم عدد من رواد العمل ومن أعلام الجهد الفني ومناخه الفكري الجمالي من الموجودين حالياً في المهجر.. إنّ التكريم الحقيقي والاحتفاء بالرواد وبالمنجز وبخطى التنوير واستعادة إحياء فرص الإبداع المرتبط بالناس وقضاياهم سيكون بذياك الحضور الفاعل المنتظر من جمهور الجاليات بتنوع الأطياف للتعرف عن كثب على التجربة الحية بكل محاورها.. فمرحبا وأهلا وسهلا بضيوف الاحتفالية وبأدوارهن وأدوارهم

احتفالية خمسينية العمل الريادي الأول بـ فن الأوبريت الغنائي في العراق

رؤيةالاحتفالية

أمسية تتضمن قراءات في بيادر خير وتكريم رواد العمل بمناسبة مرور 50 عاما على تقديمه بوصفه أول أوبريت عراقي.

العمل الريادي هو: أوبريت (بيادر خير) سيناريو(ياسين النصير) كلمات (علي العضب) الشعر الفصيح (خالد الخشان)… كلمات لوحة اللول لوة (أبو سرحان) الإخراج المسرحي (قصي البصري) الألحان والقيادة (حميد البصري) بطولة (شوقية العطار وفؤاد سالم)

أولا– الأسباب الموجبة للاحتفالية

لم يشهد الإنتاج الغناسيقي العراقي عملا للمسرح الغنائي (أوبريت) بصيغته العلمية إلا عام 1969؛ من قبل مجموعة من فناني البصرة، وكان عددهم 60 عنصراً. وكان حدثا ً فنياً مشهوداً، أحدث ضجة في الأوساط الفنية والشعبية العراقية يومها، وما زال الكثير من أبناء الشعب العراقي،الذين عاصروا تلك المرحلة، وما زالوا أحياء، يتذكرون هذا العمل لتميزه وثباته في الذاكرة الجمعية للمبدعات والمبدعين ولجمهور الفن الراقي. وقد عدّه النقاد وكبار الفنانين ومنهم الفنان يوسف العاني، (أهم) حدث فني في عام 1969.

ثانيا – مفردات إجرائية للاحتفالية بهولندا

المحورالأول:

أ – كلمات موجزة لمؤسسات الثقافة.

1 – كلمةالافتتاح الترحيبية: المؤسسة الراعية (البصري).

2 – كلمةرسمية. ربما السفارة.

3 – كلمة منظمات الثقافة. (نقابة الفنانين، نقابة الموسيقيين، مؤسسة سومر، البرلمان الثقافي، الشؤون الثقافية بجامعة ابن رشد، اية مؤسسات أخرى يعاد ترتيب الأولوية بذكر من سيجري وضع اسمه هنا)

4 – مداخلات صغيرة لبعض من شاركوا بالأوبريت وأشخاص شاهدوا العرض

ب – نبذة عن ظروف إنتاج العمل والصعوبات التي واجهها مبدعوه منذ طرح فكرة الأوبريت التي جسدت: (مشكلة هجرة الفلاحين من الريف إلى مراكز المدن) والمعاناة بجوانب طابع الموضوع والتحضيرات الإجرائية حتى تقديم العمل في بغداد. المداخلة لملحن الأوبريت وقائد العمل الدكتور حميد البصري.

المحورالثاني:

ج – الاستماع ومشاهدة ارسائل الفيدوية والبرقيات الواردة للحفل

د – الاستماع ومشاهدة تسجيل الأوبريت كاملا

هـ – استراحة قصيرة لشرب الشاي والقهوة وتناول بعض المأكولات

المحورالأخير:

و– تسليم المكرَّمات والمكرمين دروع فنية وأوسمة الثقافة وشهادات تقديرية باسم الحركة الثقافية العراقية ومؤسساتها.

ز – حوار مفتوح بين جمهور الحاضرين والمشاركين في العمل

ثالثا – مكان وزمان الحفل

المكان : لاهاي – جمعية البيت العراقي في القاعة الكبرى لمبنى الجمعية

الزمان : الساعة السابعة والنصف من مساء السبت 29 حزيران يونيو 2019

العنوان :

Escamplaan 61F

2547 GA DenHaag

هاتف : 0616255700 ابو فرح

للوصول الى القاعة . ترام 4 من المطة المركزية في دنهاخ المتجه الى De uithof والنزول في محطة Tenhofslaan

وترام 6 من نفس المحطة المتجه الى لايمبرغ والنزول في نفس المحطة.

القاعة امام المحطة تماما

عائلة اوبريت ( بيادر خير )

حميد البصري – علي العضب – خالد الخشان- – ابو سرحان – ياسين النصير- قصي البصري- شوقية العطار- فؤاد سالم – طالب غالي – سلمى ابراهيم- سيتا هاكوبيان- سيلفا شامليان -عبدالأمير السلمي -عبدالاله عبدالقادر- ضياء البصري- ابراهيم ابو الهيل – محمد رضا سهيل – طالب جبار- جواد اسماعيل جاسم محمد عباس – ساجدة عبدالحاكم – ليلى حسون العطار- جولييت فندقلي فائقة غالي – – ساجدة ياسين- – سوزان حنا- جوليانا حنا- نادية- سامي شاكر- – وليد لويس- – نمير لويس- يوسف راضي- نزار شاكر – محمد سعيد خزعل- – ناجي محمود- عادل – زيد الخياط – نضال السعد- مهدي احمد صالح- جورج فندقلي- ادور حنا – رعد خلف – وليعذرني من نسيت اسمه من البافين