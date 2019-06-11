قصيدة حب – شذرات من نظم الشاعر نزار قباني * د. رضا العطار

اعنف حبٍ عشته

تلومني الدنيا اذا أحببتُ

كأنني انا خلقتُ الحب واخترعته

كأنني انا على خدود الورد قد رسمته

كأنني انا التي . .

للطير في السماء قد علمته

وفي حقول القمح قد زرعته

وفي مياه البحر قد ذوبته

كأنني انا التي . .

كالقمر الجميل في المساء

قد علقته . .

تلومني الدنيا إذا . .

سميت من احب . . او ذكرته

كأنني انا الهوى

وامًه واخته

هذا الهوى الذي اتي

من حيثُ ما انتظرته

مختلفُ عن كل ما عرفته

مختلف عن كل ما قراته

وكل ما سمعته

لو كنت ادري انه

نوع من الادمان . . ما ادمنته

لو كنت ادري انه

باب كثير الريح ما فتحته

لو كنت ادري انه عود من الكبريت ما اشعلته

هذا الهوى اعنف حب عشته

فليتني حين اتاني فاتحا

يديه لي رددته

وليتني من قبل ان يقتلني قتلته

هذا الهوى الذي اراه في الليل

على ستائري

آراه في ثوبي

وفي عطري وفي اساويري

أراه مرسوما على وجه يدي

اراه منقوشا على مشاعري

لو اخبروني انه . .

طفلُ كثير اللهو والضوضاء ما ادخلته

وانه سيكسر الزجاج في قلبي لما تركته

لو اخبروني انه

سيضرم النيران في دقائق

ويقلب الاشياء في دقائق

ويصبغ الجدان بالاحمر والازرق في دقائق

لكنت قد طردته

يا ايها الغالي الذي

ارضيتُ عني الله . . إذ احببته

هذا الهوى اجمل حب عشته

اروع حب عشته

فليتني حين اتاني زائرا

بالورد قد طوقته

وليتني حين اتاني باكيا

فتحت ابوابي له . . وبسته

وبسته وبسته

• من ديوان الشاعر 2648

وفي قصيدة أشهد، التي غناها القيصر كاظم الساهر يقول :

اشهد ان لا امرأة إلا انتِ

اشهدُ ان لا امرأة

اتقنت اللعبة إلا انتِ

واحتملتْ حماقتي عشرة اعوام كما احتملتِ

واصطبرتْ على جنوني مثلما صبرتِ

وقلمت اظافري

ورتبت دفاتري

وادخلتني روضة الاطفال

إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

تشبًهني كصورة زيتية

في الفكر والسلوك إلا انتِ

والعقل والجنون إلا انتِ

والملل السريع ، والتعلق السريع ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأةً

قد اخذت من اهتمامي نصف ما اخذتِ

واستعمرتني مثلما فعلتِ

وحررتني مثلما فعلتِ

اشهد ان لا امرأة

تعاملت معي كطفل عمره شهران، إلا انتِ

وقدمت لي لبن العصفور ، والازهار ، والالعاب ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

كانت معي كريمة كالبحر

راقية كالشِعر

ودللتني مثلما فعلتِ

وافسدتني مثلما فعلتِ

اشهد ان لا امرأة

قد جعلت طفولتي تمتد للخمسين ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

تقدر ان تقول إنها النساءُ إلا انتِ

وان في سرتها مركز هذا الكون

اشهد ان لا امرأة

تتبعها الاشجار عندما تسير إلا انتِ

ويشرب الحمامُ من مياه جسمها الثلجي ، إلا انتِ

وتأكل الخرافُ من حشيش ابطها الصيفي ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

اختصرت بكلمتين قصة الانوثة

وحرًضت رجولتي عليً ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

توقف الزمانُ عند نهدها الايمن ، إلا انتِ

وقامت الثورات من سفوح نهدها الايس ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

قد غيرت شرائع العالم إلا انتِ

وغيرت خريطة الحلال والحرام

إلا انتِ

ايتها البحرية العينين ، والشمعية اليدين ، والرائعة الحضور

ايتها البيضاء كالفضة ، والملساء كالبللور

اشهد ان لا امرأة

على محيط خصرها تجتمع العصور

والفُ الفُ كوكب يدور

اشهد ان لا امرأة ، غيرك يا حبيبتي

على ذراعيها تربًى اوًل الذكور

وآخر الذكور

ايتها اللماحةُ ، الشفافةُ ، العادلةُ ، الجميلة

ايتها الشهيًةُ ، البهيةُ ، الدائمة الطفولة

اشهد ان لا امرأة

تحررت من حكم اهل الكهف ، إلا انتِ

وكسرت اصنامهم ، وبددت اوهامهم

واسقطت سلطة اهل الكهف ، إلا انتِ

وإستقبلت بصدرها خناجر القبيلة

واعتبرت حبًي لها ، خلاصة الفضيلة

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 741