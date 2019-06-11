كورد الاتحاد السوفياتي السابق: الرئيس بارزاني أمل الكورد في العالم

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، وفد الاتحاد الدولي للجمعيات الكوردية في دول الاتحاد السوفياتي السابق برئاسة كنياز إبراهيم ميرزايوف.

خلال اللقاء قدم الوفد الضيف تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة انتخاب نيجيرفان بارزاني ئيساً جديداً لإقليم كوردستان. كما أعرب الوفد عن شكره وتقديره للرئيس بارزاني لتفانيه في حماية شعب كوردستان ونضاله الطويل في صفوف البيشمركة، واصفين إياه بمبعث الأمل لعموم الكورد في العالم، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي،

كما دعا الوفد إلى تمتين وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والكورد في روسيا وآسيا الوسطى وجميع الكورد في خارج كوردستان.

من جانبه شكر ‏الرئيس بارزاني الوفد الضيف، وأكد أن الكورد في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ‏جزء عزيز من شعب كوردستان ولهم مكانة وأهمية خاصة بالنسبة لإقليم كوردستان.

كما تحدث الزعيم الكوردي عن المآسي التي تعرض لها الكورد، مؤكداً أن الحرية والتقدم الحاصلين في إقليم كوردستان ثمار لصمود الشعب الكوردستاني وشجاعة وبسالة قوات البيشمركة.