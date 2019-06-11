منها تخص الرقابة النووية.. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والذي عرض مُجددا على مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية العديد من القضايا واصدر القرارات اللازمة بشأنها، وإضافة الى مشروع قانون الاستملاك وافق المجلس على مشروع قانون كلية القوة الجوية ومشروع قانون الكلية البحرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية الذي عرض مجدداً على مجلس الوزراء، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدّلة.