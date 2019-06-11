موسكو تعلن عزمها تسليم تركيا صواريخ S400 الشهر المقبل

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صفقة صواريخ S400 مع تركيا سوف تستكمل الشهر المقبل.

وقال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين للصحفيين، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة S400 للدفاع الصاروخي في يوليو / تموز القادم.

ولم تتراجع أنقرة عن صفقة الصواريخ الدفاعية الروسية، رغم الضغوط المتزايدة من واشنطن وتهديداتها المتكررة بفرض عقوبات على تركيا إذا ما واصلت إصرارها على إتمام الصفقة.

والأسبوع الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين: «لدينا اتفاقية أبرمناها مع الجانب الروسي ونحن مصممون عليها، ولا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة S400 الدفاعية».

وشكلت رغبة أنقرة شراء منظومة S400 الروسية مصدر خلاف أساسيًا بين تركيا والولايات المتحدة المنضويتين في حلف شمال الأطلسي، ودفعت واشنطن للتهديد بفرض عقوبات.

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة رفيعة في وزارة الدفاع الأميركية إن إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية ستكون له نتائج «كارثية» على برنامج مقاتلات F35 المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسي.

وقالت كاثرين ويلبارغر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي بالوكالة، إن مخطط تركيا لشراء منظومة S400 سيضر بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربي ويجبر واشنطن على فرض عقوبات على أنقرة.

ولفتت إلى أن إدارة ترامب، حتى لو كانت لا تريد معاقبة تركيا، فإنها قد تضطر إلى ذلك بضغط من الكونغرس غير المتعاطف مع أنقرة.

ورفضت تركيا الضغوط الأمريكية، واصفة عملية شراء المنظومة الروسية بأنها «صفقة منتهية».