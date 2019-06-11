نيجيرفان بارزاني: سنعزّز العلاقات مع بغداد ودول الجوار

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن رئاسة الإقليم ستكون مظلة الوحدة الجامعة لكل القوى والأطراف السياسية والمكونات في إقليم كردستان على اختلاف توجهاتها”، مضيفاً: “سنعزّز علاقات إقليم كردستان مع بغداد والخارج خلال المرحلة المقبلة”.

وقال بارزاني خلال مراسم أدائه اليمين القانونية بحضور مئات الشخصيات في قاعة سعد عبد الله بأربيل: “نشكر كل من صوتوا لصالحنا وكذلك الذين لم يصوتوا لنا”، مبيناً أن “الحفاظ على العملية الديمقراطية في كردستان هو المكسب الأهم”.

وأضاف أن الرئيس مسعود بارزاني أدى دوراً مهماً وأساسياً في مقارعة الإرهابيين وتبديد حلم الظلاميين والتخريبيين، وشارك باعتباره القائد العام لقوات الببيشمركة بشكل مباشر وشجاع في الدفاع عن كردستان”، مؤكداً: “نسعى لتقوية قوات البيشمركة”.

وأوضح أن “دفاعنا عن العراق كان دفاعاً عن الإنسانية، وأن الإرهاب لا يزال يهدد العراق والعالم”، مبيناً: “الحرب تدمر حياة واقتصاد الدول”. ومضى بالقول: “سنعزز العلاقات مع بغداد والخارج في المرحلة المقبلة وسنبني علاقات جيدة مع دول الجوار”.

وشدّد على أنه “لا بد من ترسيخ المصالحة في إقليم كردستان وعدم إقصاء الآخر”، لافتاً إلى أن اختلافاتنا لن تقف عائقاً أمام تحقيق المصلحة العامة وسأستخدم كل صلاحياتي من أجل إنجاح الحكومة الجديدة.

وذكر أن “رئاسة الإقليم ستكون مظلة الوحدة الجامعة لكل القوى والأطراف السياسية والمكونات في إقليم كردستان على اختلاف توجهاتها.”