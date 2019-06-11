Posted on by

وفاة منتسب في البحرية العراقية غرقا في المياه الاقليمية مع الكويت

افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بوفاة منتسب في قيادة القوة البحرية العراقية غرقا في المياه الاقليمية مع دولة الكويت.

وقال المصدر ان منتسب في القيادة البحرية غرق اثناء تنفيذ الواجب في قناة خور عبدالله، دون ذكر مزيد من التفاصيل .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close