وفاة منتسب في البحرية العراقية غرقا في المياه الاقليمية مع الكويت

افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بوفاة منتسب في قيادة القوة البحرية العراقية غرقا في المياه الاقليمية مع دولة الكويت.
وقال المصدر ان منتسب في القيادة البحرية غرق اثناء تنفيذ الواجب في قناة خور عبدالله، دون ذكر مزيد من التفاصيل .
افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بوفاة منتسب في قيادة القوة البحرية العراقية غرقا في المياه الاقليمية مع دولة الكويت.
وقال المصدر ان منتسب في القيادة البحرية غرق اثناء تنفيذ الواجب في قناة خور عبدالله، دون ذكر مزيد من التفاصيل .
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