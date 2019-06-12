اتحاد القدم يصدر عقوبات جديدة

أصدرت، اليوم الثلاثاء، لجنة الانضباط قرارات عدة في اجتماعها الدوري ، حيث قررت حرمان لاعب فريق النفط محمد داود، لمباراتين متتاليتين بعد تجاوزه على الحكم المساعد في مباراة القوة الجوية والنفط ضمن بطولة الكاس التي جرت أحداثها يوم الجمعة الماضية.

فيما قررت اللجنة تأجيل استدعاء اللاعب حمادي احمد الى يوم الثلاثاء المقبل بسبب حجز الفريق اليوم في الفندق، وعدم استطاعته الحضور اليوم الى مقر الاتحاد تزمنا مع مباراة نصف نهائي بطولة الكاس بين القوة الجوية والزوراء.

من جانب اخر، حرمت لجنة الانضباط اداري فريق نفط ميسان، رعد حمود، من مرافقة الفريق لثلاث مباريات بعد الأحداث التي رافقت مبارياتهم مع فريق الميناء .