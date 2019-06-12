Posted on by

اتحاد القدم يصدر عقوبات جديدة

أصدرت، اليوم الثلاثاء، لجنة الانضباط قرارات عدة في اجتماعها الدوري ، حيث قررت حرمان لاعب فريق النفط محمد داود، لمباراتين متتاليتين بعد تجاوزه على الحكم المساعد في مباراة القوة الجوية والنفط ضمن بطولة الكاس التي جرت أحداثها يوم الجمعة الماضية.

فيما قررت اللجنة تأجيل استدعاء اللاعب حمادي احمد الى يوم الثلاثاء المقبل بسبب حجز الفريق اليوم في الفندق، وعدم استطاعته الحضور اليوم الى مقر الاتحاد تزمنا مع مباراة نصف نهائي بطولة الكاس بين القوة الجوية والزوراء.

من جانب اخر، حرمت لجنة الانضباط اداري فريق نفط ميسان، رعد حمود، من مرافقة الفريق لثلاث مباريات بعد الأحداث التي رافقت مبارياتهم مع فريق الميناء .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close