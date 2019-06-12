البرلمان العراقي بصدد مناقشة تعويض متضرري الحرائق في جلسته القادمة

كشف نائب عن محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن موافقة البرلمان العراقي على إدراج فقرة تعويض الفلاحين الذين تضررت أراضيهم المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير جراء الحرائق، في جلسة يوم الخميس المقبل.

وقال النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري في تصريح إن «رئاسة مجلس النواب وافقت على طلب قدمه نواب، مرفق بتواقيع أكثر من سبعين نائباً لإدراج فقرة تعويض المزارعين جراء الحرائق الأخيرة في عموم المحافظات ولاسيما نينوى وكركوك وصلاح الدين»، مبيناً أن «رئاسة مجلس النواب وافقت على الطلب وقررت إدراج الفقرة في جلسة الخميس المقبل».

في الأثناء سجلت محافظة نينوى حرائق جديدة أدت إلى أضرار كبيرة في محصولي الحنطة والشعير.

وبحسب مصادر أمنية، فإن حرائق اندلعت في الأراضي الزراعية في محيط قرية كوجو التابعة لقضاء شنكال (سنجار)، وقرى أخرى تابعة لناحية القيروان، حيث تسببت بأضرار مادية كبيرة.

إلى ذلك أعلنت مديرية زراعة نينوى ارتفاع عدد الحرائق التي اجتاحت المحافظة إلى 153 حريقاً.

وقال مدير الزراعة دريد حكمت طوبيا إن «عدد الحرائق التي اجتاحت المحافظة منذ بداية موسم الحصاد في الخامس عشر من الشهر الماضي ارتفع إلى 153 حريقاً لغاية نهاية أمس الاثنين»، مؤكداً أن «الحرائق أضرت بمساحات واسعة وصلت إلى عشرات الآلاف من الدونمات».