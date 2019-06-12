البرلمان العراقي يكمل اعداد قانون الانتخابات المحلية ويدرجه للتصويت

عقدت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي وحضور اعضائها يوم الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ .

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقرها ارسال القانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب لوضعه على جدول اعماله بغية التصويت عليه بعد مناقشة اعضاء اللجنة فقراته كافة.

كما ناقشت اللجنة تقرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا فضلا عن قراءة فقرتين منه، وتأجيل قراءة باقي فقراته خلال الاجتماع المقبل .

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد اعلنت يوم الاحد عن اكمال 90% من استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ولم تتبق سوى أشهر قليلة على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، دون أن يتم التصويت على تعديلات القانون الخاص بالانتخابات من قبل مجلس النواب.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، قد أعلن في وقت سابق، أن مفوضية الانتخابات حددت يوم 16 من تشرين الثاني 2019 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.