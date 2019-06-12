الزراعة العراقية ترفض الاقرار بالاكتفاء الذاتي

أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مازال هدفاً.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ان “من أهداف الوزارة هو تطوير القطاع الزراعي من أجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية”، موضحاً أن “من مهام الوزارة هو توفير مرتكزات الامن الغذائي في البلاد”.

واستدرك أن “الوزارة أعدت خطة شتوية واعدة من خلال زراعة ١٢ مليون و٣٠٠ الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير فضلا عن مساحات خارج الخطة الزراعية متزامنة مع زيادة مناسيب المياه نتيجة الامطار والسيول، وتبعاً لذلك اعدت خطة تسويقية واعدة بالتعاون مع وزارة التجارة وبكمية خمسة ملايين طن من محصول الحنطة وحسب قرص البيانات المدمج الذي ارسل الى وزارة التجارة”.

وتابع ان “الكميات المستلمة من محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة حتى الان هي مليونين وخمسمائة الف طن وخاصة بعد الانتهاء من عمليات الاستلام في المحافظات الوسطى والجنوبية الا بعضاً من مراكز محدودة مازالت تواصل عملية الاستلام، فضلا عن كميات من محصول الحنطة تم رفضها لعدم مطابقتها لضوابط الاستلام وهي بالمجمل تقع ضمن الكميات المتوقع استلامها”.

وأكد النايف أن “عملية الاستلام مستمرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، فضلا عن بدء استلام محصول الحنطة في محافظة نينوى من يوم امس وبمساحة ثلاثة ملايين دونم، ومن المتوقع ان تزداد الكميات المستلمة من هذا المحصول في قادم الايام”.

ولفت الى ان “هذا الموسم يعد من أفضل المواسم منذ سنوات رغم حدوث حرائق متعددة الأسباب لبعض المساحات الزراعية، الا إن الحديث حاليا عن الاكتفاء الذاتي سابق لأوانه لحين الانتهاء الفعلي لموسم حصاد المحصول، وفي وقتها سيتم الاعلان المشترك من قبل الوزارات المعنية عن الكميات المستلمة الكلية وبشكل رسمي”، واصفأً التصريحات بشأن الوصول الى الاكتفاء الذاتي حاليا بغير المناسبة، داعياً الى توخي الدقة في التصريحات واخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية.