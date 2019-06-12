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العامري مهنئاً بارزاني: انتخابكم سيكون سبباً للاستقرار والتقدم بكوردستان والعراق

في اتصال هاتفي اجراه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع رئيس اقليم كوردستان نيحيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، قدم التهاني بمناسبة انتخابه لمنصبه متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان العامري اعرب عن امله ان يكون تولي نيجيرفان بارزاني رئاسة الاقليم سبباً في مزيد من الاستقرار والتطور في اقليم كوردستان والعراق عامة، لافتا الى ان انتخابه سيزيد من فرص التنسيق والتعاون بين اربيل وبغداد لمعالجة المشكلات بين الجانبين ومواجهة الارهاب بشكل افضل.

من جهته عبر بارزاني عن شكره للعامري على اتصاله الهاتفي وتهانيه، مؤكدا على التعاون ومعالجة المشكلات عن طريق الحوار.

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