العراق يوافق على اجراء بخصوص مواطنيه الذين رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا

أعلنت الحكومة العراقية ، اليوم الأربعاء ، موافقتها على العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين من ألمانيا إلى العراق وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

بيان عن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ، قال أن “الوزير نوفل بهاء موسى بحث في بغداد مع وكيل وزير التنمية الاقتصادية الألماني، سبل التعاون المشترك للنهوض بواقع العوائل النازحة والعائدة وخصوصا تلك التي هاجرت إلى جمهورية ألمانيا بسبب الهجمة الشرسة من قبل تنظيم داعش” التي ألحقت الدمار بمدنهم”.

مضيفاً : ” لدينا أعداد كبيرة من العراقيين المتواجدين في الجمهورية الألمانية ولديهم مشاكل جمة ” ، مردفاً ” نسعى بالتعاون مع الحكومة الألمانية لحلها وتشجيعهم على العودة الطوعية لاسيما الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يستطيعون العودة إلى البلاد”.