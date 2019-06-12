الفتح : عبد المهدي سيختار مرشحين للوزارات الشاغرة بعيدا عن الكتل

أكد تحالف الفتح، الأربعاء، أن المحادثات التي تجري بين الكتل السياسية تتجه نحو تقديم عبد المهدي أسماء المرشحين للوزارات المتبقية من دون الرجوع للكتل السياسية، مبينا ان الأخير أمهل الكتل 14 يوما لتقديم الأسماء.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي ان “الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة للتباحث بشان المرشحين للوزارات المتبقية”.

وأضاف ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بضرورة تقديم الأسماء خلال الـ 14 يوم المقبلة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي”، مبينا ان “عبد المهدي ابلغهم بتقديم المرشحين من دون الرجوع للكتل ما لم تلتزم بالموعد المحدد”.

وأوضح ان “الأمور وبالنظر للخلافات حول تسمية الوزراء تتجه نحو تسميه عبد المهدي المرشحين بعيدا عن الكتل وتقديمهم للبرلمان”.