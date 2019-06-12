الكربولي يطالب بجهاز المخابرات ويتعهد بأمر

تعهد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، بالكشف عن المتسبب باشعال الحرائق في الارضي والمحاصيل الزراعية في العراق بشرط تسليمه جهاز المخابرات، وعدم الابقاء عليها بيد “مكون واحد”.

وقال الكربولي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان أمن المواطن واقتصاده ليس لعبة بيد هذه الجهة او تلك”، مردفا ان “حقول العراق الزراعية تحترق منذ نحو شهر وجميع الاجهزة الامنية والاستخبارية وهي تحت قيادة مكون واحد لم تكشف الى اليوم من يقف خلف تلك الحرائق بل لم تستطع حتى ايقافها”.

وتابع الكربولي “التزموا بوعودكم وسلمونا جهاز المخابرات فقط وان لم نضع حدا للحرائق ونكشف لكم وللشعب الحقائق فلن نطالبكم بعدها بشيء”، حسب قوله.