امريكا تعلق على تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كوردستان

اكدت السفارة الامريكية في بغداد يوم الثلاثاء دعمها لإقليم كوردستان قوي ضمن العراق الاتحادي.

وقالت السفارة في بيان اليوم، ان نائب رئيس بعثة الولايات ألمتحدة في العراق جوي هود والقنصل الأمريكي ألعام في أربيل ستيف فيجن تشرفا بحضور مراسم اداء أليمين لرئيس إقليم كوردستان السيد نيجرفان بارزاني يوم أمس”.

واضاف البيان انه “نتطلع الى ألعمل مع ألرئيس بارزاني والحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، فإن الولايات المتحدة تدعم إقليم كوردستان قوي كجزء من عراق اتحادي ومزدهر وموحد وديمقراطي، يلبي تطلعات جميع العراقيين”.

دى رئيس وزراء اقليم كوردستان السابق نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين اليمين الدستورية بوصفه رئيسا منتخبا للإقليم من قبل البرلمان وسط حضور رفيع على مستوى العراق والعالم.

وانتخب برلمان إقليم كردستان العراق في نهاية شهر آيار الماضي نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، بعد أن حصل على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

وكان اقليم كوردستان قد وجه دعوة رسمية الى 1200 شخصية من بينها الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية وممثلو دول العالم لحضور جلسة أداء رئيس الإقليم اليمين الدستورية.