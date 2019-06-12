(بالفيديو) افتتاح أول “ديسكو حلال” و “مقهى ليلي للكبار” في جدة السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

فبعد دبي وبيروت، تفتتح سلسلة النوادي الليلية “وايت” فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه. وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا ، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وانتشرت مقاطع مصورة أخرى قيل إنها من داخل الملهى دون التأكد من صحتها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة.

وفي المقابل لم يعلق أي من الهيئة العامة للترفيه ، أو رئيسها تركي آل الشيخ ، على موضوع الملهى الليلي .

ولكن مدير الاتصالات الإقليمي لشركة “وايت” سيرج طراد أكد : إن “هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى “ملهى” بل “مقهى” “.

وأعتبر البعض أن ما تقوم به هيئة الترفيه، التي يرأسها تركي آل الشيخ، “بعيدة كل البعد عن السعودية التي كانت وستبقى محافظة على عاداتها وتقاليدها”، مؤكدين أن افتتاح هذا النوع من الأماكن “يتنافى مع الدين والأعراف وقانون الذوق العام” على حد قولهم.

وطالب عدد من المغردين “بوضع حد لهذه الهيئة وإغلاقها لأنها لا تمثل القيم السعودية”.

فيما طالب آخرون بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أقرت السلطات السعودية في 2016 تنظيما جديدا لها يحد من صلاحياتها ويمنعها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما يشترط على أعضاء الهيئة أن يكونوا “من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك”.