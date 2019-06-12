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برقية تهنئة الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين الى السيد نيچيرڤان بارزاني رئيس اقليم كوردستان العراق

رئيس اقليم كوردستان العراق
السيد نيچيرڤان بارزاني المحترم

تهنئة
بأسم الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين وبأسم جماهير الكورد الفيليين في العاصمة بغداد وديالى وواسط واينما كانوا داخل وخارج العراق نقدم ازكى التهاني والتبريكات بانتخابكم من قبل برلمان كوردستان واداءكم اليمين رئيسا للإقليم ،سائلين الله لكم التوفيق في مهامكم ومع بقية الاخوة في حكومة الاقليم من اجل تطور واستقرار شعبنا الكوردي وننتهز المناسبة لنحي الرئيس مسعود بارزاني الذي أفنى سنوات عمره النضالية من اجل ان تكون ما آلت عليه كوردستان اليوم مع رفاق دربه بالاتحاد الوطني الكردستاني والاحزاب الوطنية الاخرى
سيادة كاك نيچرڤان بارزاني
الكورد الفيليين معكم ومع كل المخلصين في حكومة الاقليم رئيسا وحكومة من اجل ضمان حياة حرة مستقرة كريمة للجميع ، ونستبشر خيرا لإيجاد الحلول لكل الامور العالقة بين بغداد واربيل .

…تقبلوا خالص الاحترام والتقدير

الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين
بغداد /حزيران ٢٠١٩

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